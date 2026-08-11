Das entschied der Deutsche Fußball-Bund und teilte zur Begründung mit, Stehplätze seien ein wichtiger Bestandteil der Fankultur und des Stadionerlebnisses in Deutschland. Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte das seit 1998 geltende Stehplatzverbot für internationale Wettbewerbe bereits vor vier Jahren aufgehoben.
Das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft ist am 27. September gegen Griechenland. Das Nations-League-Spiel findet in Augsburg statt.
Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.