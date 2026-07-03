Julian Nagelsmann ist kein Bundestrainer mehr. (Federico Gambarini / dpa )

Nagelsmann selbst erklärte in der DFB-Mitteilung, die Nationalmannschaft habe nach so einer herben Enttäuschung die Chance auf einen unbelasteten Neuanfang verdient. Dennoch sei ihm die Entscheidung zum Rückzug nicht leicht gefallen. Nach der Niederlage gegen Paraguay im Sechzehntelfinale hatte Nagelsmann einen Rücktritt noch ausgeschlossen.

Nach dem frühzeitigen Ausscheiden der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft hatte es gestern eine Krisensitzung mit den DFB-Spitzen gegeben. Heute folgte eine Beratung des Aufsichtsrats und der Gesellschaftsversammlung des Fußballbundes.

Nagelsmann hatte im September 2023 die Nachfolge von Hansi Flick angetreten. Nach der Heim-EM 2024 und dem Aus im Viertelfinale verlängerten Nagelsmann und der DFB die Zusammenarbeit bis zur EM 2028.

Auch Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig verlässt den Deutschen Fußball-Bund. Sein Vertrag läuft zum Jahresende aus. Keine Angaben machte der Verband zur Zukunft von Sportdirektor Rudi Völler. Der Weltmeister von 1990 war für Nagelsmann erster Ansprechpartner beim Verband.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.