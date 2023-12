Handball-WM

Deutschlands Emily Bölk jubelt nach einem erfolgreichen Torwurf. (picture alliance / dpa / -)

Von den Spielerinnen heißt es, man wolle auf dem weiteren Weg ins WM-Viertelfinale auf den überragenden Defensivleistungen aus dem Spiel gegen Polen aufbauen. Bundestrainer Gaugisch sagte, man hoffe, dass man diesen Handball lange und in vielen Phasen zeigen könne. Die wichtigste Erkenntnis sei die, dass man so Handball spielen könne, wie man wolle.

In der zweiten Turnierphase trifft Deutschland in einer Sechser-Gruppe auf Titelkandidat Dänemark, Rumänien und voraussichtlich Serbien. Das erste Hauptrunden-Duell steht am Donnerstag an. Die zwei besten Teams qualifizieren sich dann fürs Viertelfinale - das Mindestziel des Deutschen Handballbundes.

