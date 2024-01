Handball-EM in Deutschland

Deutschlands Nationalspieler Julian Köster im Zweikampf mit dem Isländer Aron Palmarsson. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Martin Meissner)

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason spielte 26 : 24 gegen Island. Vor 19.750 Zuschauern in der ausverkauften Kölner Lanxess Arena war Führungsfigur Juri Knorr mit sechs Treffern bester deutscher Werfer. Damit wahrt die deutsche Mannschaft ihre Chancen, ins Halbfinale einzuziehen.

Zuvor hatte sich Olympiasieger Frankreich gegen Kroatien knapp mit 34:32 durchgesetzt und die Tabellenführung in der Gruppe I übernommen. In ihrem nächsten Spiel am Samstag tritt die deutsche Mannschaft gegen Österreich an.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.