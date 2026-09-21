Wahl in Berlin

Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp (dpa / Sebastian Gollnow)

Laut vorläufigem Ergebnis kommt die Partei auf 25,7 Prozent der Stimmen, mit einem Plus von 13,5 mehr als doppelt so viele wie bei der letzten Wahl. Die bisherigen Regierungsparteien CDU und SPD verloren deutlich. Die CDU kommt nur noch auf 18,8 Prozent, minus 9,4. Für die SPD stimmten 12,1 Prozent, minus 6,3. Drittstärkste Partei hinter der CDU wurde die AfD mit 16,3 Prozent, das ist ein Zuwachs von 7,2 Punkten. Dann folgen die Grünen mit 14,3 Prozent, minus 4,1. Das BSW scheitert mit 4,7 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde. Die FDP kommt auf 2,5 Prozent der Stimmen, die sonstigen Parteien zusammen auf 5,7 Prozent.

Die derzeit in Berlin regierende Koalition aus CDU und SPD hat ihre Mehrheit verloren. Als wahrscheinlichste Konstellation gilt ein rot-grün-rotes Bündnis unter Führung der Linken. Regierende Bürgermeisterin will deren Spitzenkandidatin Eralp werden. Damit könnte die Linke erstmals dieses Amt in der Hauptstadt besetzen.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.