Die "Peanuts" wurden zunächst in sieben Zeitungen, wie der "Washington Post", abgedruckt. In den folgenden fünf Jahrzehnten schuf Schulz fast 18.000 Folgen rund um Charlie Brown, Snoopy und ihre Freunde. Ihre Abenteuer wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Bis heute erscheinen sie in Zeitungen oder werden in Büchern und Filmen neu aufgelegt. Nach dem Tod von Schulz im Jahr 2000 wird das Werk allerdings nicht fortgeführt. Der Schöpfer der "Peanuts" hatte jede Geschichte selbst gezeichnet und wollte keine Nachfolger.

Bis heute prägen die Figuren Generationen von Leserinnen und Lesern. Die Geschichten gelten als zeitloser Kommentar zum Alltag. In Deutschland verlegt der Carlsen Verlag in Hamburg die "Peanuts" seit vielen Jahren regelmäßig in Sammelbänden und Werkausgaben.

