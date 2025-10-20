Französische Polizisten neben einem Möbelaufzug, der für den Raubüberfall auf das Museum Louvre in Paris verwendet wurde. (AFP / DIMITAR DILKOFF)

Nach Angaben von Innenminister Nuñez sind die gestohlenen Schmuckstücke von "unschätzbarem historischem Wert". Die Zahl der Täter gab er mit drei bis vier an. Der Diebstahl habe nur wenige Minuten gedauert. Die französische Kulturministerin Dati erklärte, die Tat sei kurz nach der Öffnung des Louvres geschehen. Es sei niemand verletzt worden.

Die Täter fuhren demnach mit Motorrollern vor und drangen über einen mobilen Lastenaufzug in das Gebäude ein. Dort stahlen sie mithilfe eines Trennschleifers Schmuck aus zwei Vitrinen und flohen kurz darauf in Richtung Autobahn. Die Polizei sucht weiterhin nach ihnen.

Möglicherweise französische Kronjuwelen gestohlen

Den Lastenaufzug hatten Bauarbeiter nach Angaben der Ermittler über das Wochenende an dem Museum stehen lassen. Nahe dem Museum fand die Polizei später beschädigt eine mit Diamanten und Smaragden besetzte Krone von Kaiserin Eugénie aus dem 19. Jahrhundert.

Laut offiziellen Angaben wurden acht Objekte entwendet: ein Saphir-Diadem, eine Halskette und ein einzelner Ohrring aus einem passenden Set, das mit den französischen Königinnen Marie-Amélie und Hortense aus dem 19. Jahrhundert in Verbindung steht; eine Smaragd-Halskette und Ohrringe aus dem passenden Set von Kaiserin Marie-Louise, der zweiten Frau von Napoleon Bonaparte; eine Reliquienbrosche; das Diadem von Kaiserin Eugénie und ihre große Brosche in Form einer Korsagen-Schleife – ein wertvolles kaiserliches Ensemble aus dem 19. Jahrhundert.

Der Louvre in Paris war im vergangenen Jahr mit rund neun Millionen Gästen das meistbesuchte Museum der Welt. Das Museum blieb für den Rest des Tages geschlossen, alle Besucher mussten die Räume verlassen.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.