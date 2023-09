Dierfeld - Kleinste Gemeinde Deutschland. (picture alliance / dpa / Thomas Frey)

Zum Stichtag Ende vergangenen Jahres lebten in dem Dorf in der Vulkaneifel zwei Frauen und sieben Männer, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Schon ein Jahr zuvor war Dierfeld ebenfalls die kleinste Gemeinde bundesweit. Der Abstand zur zweitkleinsten Gemeinde war den Angaben zufolge denkbar knapp: Mit zehn Einwohnern war Wiedenborstel im schleswig-holsteinischen Kreis Steinburg Ende 2022 die zweitkleinste Gemeinde.

Die einwohnerstärkste Gemeinde blieb zum Stichtag 31. Dezember 2022 wie bereits ein Jahr zuvor die Bundeshauptstadt Berlin mit 3.755.251 Einwohnerinnen und Einwohnern. Zweitgrößte Gemeinde war die Hansestadt Hamburg, wo Ende 2022 insgesamt 1.892.122 Menschen wohnten.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.