Gipfel zu digitaler Souveränität

Karsten Wildberger (CDU), Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Man müsse eigene Lösungen etwa für Plattformen und Produkte schaffen, um Wachstum voranzutreiben. Das bedeute, echte Wahlmöglichkeiten zu haben, "sodass keine einzelne Technologie oder kein einzelner Anbieter zu einer Abhängigkeit wird, die gegen unsere Interessen genutzt werden kann", betonte Wildberger.

Gipfel in Berlin: Wie kann die EU unabhängiger von US-Tech-Konzernen werden?

Auf Einladung von Bundeskanzler Merz und dem französischen Präsidenten Macron findet heute in Berlin der "Gipfel zur Europäischen digitalen Souveränität" statt. Regierungsvertreter aus 23 Ländern und Konzernchefs beraten, wie die EU unabhängiger von US-Tech-Konzernen werden kann. Unter anderem geht es um den Aufbau einer eigenen Cloud-Infrastruktur für die Speicherung von Behörden- und Unternehmensdaten. Bislang dominieren große US-Firmen wie Amazon, Microsoft oder Google das Cloud-Geschäftsfeld.

