Klimaneutrale Transformation

"Billionenkoste schlicht nicht zu stemmen": DIHK-Präsident Peter Adrian (picture alliance/Sven Simon/Frank Hoermann)

Präsident Adrian sagte der "Rheinischen Post", zwar stehe man zur Klimaneutralität. Nach Berechnungen seines Verbandes aber kämen auf die Unternehmen bis 2049 Kosten in Höhe von fünf Billionen Euro zu. Das sei für die deutsche Wirtschaft schlicht nicht zu stemmen. Ohne eine internationale Abstimmung schneide man sich im ​Wettbewerb ins eigene Fleisch und komme auch beim Klimaschutz global nicht weiter. Der DIHK-Präsident verwies in diesem Zusammenhang auf die wichtigsten CO2-Emittenten USA, China und Indien, deren Weg deutlich weniger ambitioniert sei.

Diese müssten in neue und auch für sie umsetzbare Abkommen eingebunden werden, damit Europa seine Wettbewerbsfähigkeit nicht verliere.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.