Aus seiner Sicht sind Haus und Infrastruktur am Limit, außerdem stehen dringende Sanierungen und der Ausbau der Sicherheitsmaßnahmen an. Gleichzeitig gebe es eine "Investitionshürde", denn insgesamt belaufen sich die Kosten auf über eine Milliarde Euro. Das Museum stehe an einem Scheideweg, sagte Leribault. Fest steht: Ab 2027 wird es ein neues Videoüberwachungssystem geben.
Der Louvre ist nicht nur das größte, sondern auch das meistbesuchte Museum der Welt. Das Gebäude diente bis 1682 als Residenz der französischen Könige
Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.