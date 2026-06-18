Paris

Direktor: "Der Louvre ist am Ende seiner Kräfte"

Dass der Pariser Louvre Sanierungsbedarf und Sicherheitslücken hat, war schon seit dem Raub der Kronjuwelen im Oktober klar. Nun hat der neue Präsident, Christophe Leribault, die Lage vor einem Ausschuss des Parlaments beschrieben. Er sieht das größte Museum der Welt wörtlich "am Ende seiner Kräfte".