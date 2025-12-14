Nach Freilassung

Maria Kolesnikowa während einer Pressekonferenz, nachdem sie aus der Haft in Belarus entlassen wurde. (Evgeniy Maloletka / AP / dpa )

Kolesnikowa gehörte zu den Anführerinnen der Massenproteste nach der von Manipulationsvorwürfen überschatteten Präsidentschaftswahl 2020. Sie wurde damals festgenommen, ein Jahr später wegen Verschwörung zum Umsturz zu einer elfjährigen Haftstrafe verurteilt und galt seither als politische Gefangene.

Am Samstag hatte der belarussische Machthaber Lukaschenko insgesamt 123 politische Gefangene freigelassen. Nach Minsker Darstellung erfolgte dies im Rahmen eines Abkommens mit den USA.

Weiter erklärte der Bundesinnenminister: "Wir haben ein großes Interesse daran, dass diese Demokratiebewegung, auch wenn sie sich jetzt außerhalb von Weißrussland weiterentwickeln muss, gestärkt wird. Und deswegen werden wir zwei der herausragenden Politiker, Oppositionspolitiker, die im Gefängnis waren, aufnehmen."

