Migrationspolitik

In diesen sollten abgelehnte Asylbewerber aufgenommen werden, die nicht in ihre Heimatländer zurückgeführt werden könnten, sagte der CSU-Politiker dem "Münchner Merkur". Wer sich integriert habe und arbeite, der habe auch eine Chance, in Deutschland zu bleiben. Für alle anderen aber wolle man die Ausreisepflicht durchsetzen. Dobrindt machte zugleich deutlich, dass er sich bei dem Thema nicht auf die Europäische Union verlassen wolle. Vielmehr strebe er eine Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Mitgliedsstaaten an.

Am Samstag soll eine nicht näher bezifferte Zahl an europäischen Innenministern nach München kommen. An dem Treffen teilnehmen wird demnach auch EU-Migrationskommissar Brunner.

