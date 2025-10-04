Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

Bei dem Austausch geht es laut einer Ministeriumssprecherin darum, wie man auf europäischer Ebene die Migrationswende vorantreiben kann. Dobrindt kündigte an, mit seinen Kollegen auch über sogenannte Rückkehrzentren in Staaten außerhalb der EU zu sprechen.

Erwartet werden die Ressortchefs aus Polen, Italien, Luxemburg, der Schweiz, Dänemark, Schweden, Belgien und den Niederlanden sowie EU-Innenkommissar Brunner. Der französische Innenminister sagte seine Teilnahme unter Verweis auf die laufende Regierungsbildung in Paris ab.

