Die Kontrollen seien ein Element der Neuordnung der Migrationspolitik, sagte der CSU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Die EU-Kommission werde darüber informiert. Da systematische Kontrollen im Schengen-Raum grundsätzlich nicht vorgesehen sind, ist dieser formelle Schritt zwingend erforderlich. Nach der Einigung der EU-Staaten auf eine Verschärfung der gemeinsamen Asylpolitik hatte Bundeskanzler Merz im Dezember noch erklärt, er selbst habe die Grenzkontrollen immer als etwas von begrenzter Dauer und Wirkung empfunden.

Die Kontrollen gibt es seit September 2024 wieder. Im Mai vergangenen Jahres wurden sie verschärft. Bis zum Jahresende registrierte die Bundespolizei mehr als 33.000 unerlaubte Einreisen - die meisten Menschen wurden zurückgewiesen.

