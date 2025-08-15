Nach Beschwerde
Doku über Hamas-Angriff auf Israel läuft nun doch beim Toronto-Filmfestival

Die Doku "The Road Between Us: The Ultimate Rescue" wird nun doch beim Toronto International Film Festival gezeigt. Anfang der Woche hatte das Festival seine Einladung für den Film über den Hamas-Angriff auf Israel zunächst zurückgezogen.

    Ein Plakat an einer Wand vor einem modernen Gebäude weist auf das Filmfestival in Toronto hin.
    Dieses Jahr läuft das Internationale Filmfestival in Toronto vom 4. bis 14. September (picture alliance / Geisler-Fotopress / Regina Wagner / Geisler-Fotopress)
    Begründet wurde die Entscheidung mit ungeklärten rechtlichen Fragen. Die Filmemacher warfen dem Festival daraufhin vor, sein eigenes Programm zu zensieren. Jetzt gaben Festivalleitung und Filmemacher bekannt, gemeinsam eine Lösung gefunden zu haben.
    Der Film erzählt die Geschichte eines pensionierten israelischen Generals. Während des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober 2023 bemüht er sich, seine Familie und andere Menschen zu retten.
    Das Filmfestival in Toronto ist das größte Nordamerikas. Es beginnt am 4. September.
    Diese Nachricht wurde am 15.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.