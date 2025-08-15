Nach Beschwerde

Begründet wurde die Entscheidung mit ungeklärten rechtlichen Fragen. Die Filmemacher warfen dem Festival daraufhin vor, sein eigenes Programm zu zensieren. Jetzt gaben Festivalleitung und Filmemacher bekannt, gemeinsam eine Lösung gefunden zu haben.
Der Film erzählt die Geschichte eines pensionierten israelischen Generals. Während des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober 2023 bemüht er sich, seine Familie und andere Menschen zu retten.
Das Filmfestival in Toronto ist das größte Nordamerikas. Es beginnt am 4. September.
Diese Nachricht wurde am 15.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.