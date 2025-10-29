DFB-Pokal
Dortmund gewinnt Spitzenspiel in Frankfurt im Elfmeterschießen

Im Fußball-DFB-Pokal gab es folgende Ergebnisse:

    Szene im Dortmunder Strafraum beim Schuss des Frankfurters Jonathan Burkhardt. Sein Treffer wird jedoch nicht anerkannt. Im Bild schauen die Spieler dem Ball nach dem Schuss hinterher.
    Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 2:4 im Elfmeterschießen,
    FC St. Pauli - TSG Hoffenheim 8:7, ebenfalls im Elfmeterschießen.
    Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC 3:1,
    FC Augsburg - VfL Bochum 0:1,
    Energie Cottbus - RB Leipzig 1:4,
    VfL Wolfsburg - Holstein Kiel 0:1,
    FC Heidenheim - Hamburger SV 0:1 und
    Hertha BSC - SV Elversberg 3:0.
