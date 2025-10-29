Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 2:4 im Elfmeterschießen,
FC St. Pauli - TSG Hoffenheim 8:7, ebenfalls im Elfmeterschießen.
Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC 3:1,
FC Augsburg - VfL Bochum 0:1,
Energie Cottbus - RB Leipzig 1:4,
VfL Wolfsburg - Holstein Kiel 0:1,
FC Heidenheim - Hamburger SV 0:1 und
Hertha BSC - SV Elversberg 3:0.
Diese Nachricht wurde am 29.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.