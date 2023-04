Fußball-Bundesliga

Dortmund triumphiert gegen Frankfurt - Bayern verliert gegen Mainz

In der Fußball-Bundesliga hat Dortmund mit einem 4:0-Sieg gegen Frankfurt die Tabellenführung übernommen. Die Dortmunder zogen am 29. Spieltag am bisherigen Spitzenreiter Bayern München vorbei, der zuvor in Mainz eine 1:3-Niederlage hinnehmen musste.

22.04.2023