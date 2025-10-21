Der Fanbus nach dem Angriff mit Steinen. (picture alliance / ANSA / Emiliano Grillotti)

Dabei handelt es sich nach Polizeiangaben um Anhänger des Basketballvereins Sebastiani Rieti.

Bei dem Angriff am Sonntagabend war einer der Fahrer eines Fanbusses der gegnerischen Mannschaft Pistoia Basket tödlich verletzt worden. Der 65-jähige wurde von einem geworfenen Ziegelstein getroffen. Der Bus hatte sich auf der Rückfahrt vom Zweitliga-Spiel beider Mannschaften im zentralitalienischen Rieti befunden.

Die drei festgenommenen Männer im Alter zwischen 20 und 53 Jahren waren Berichten zufolge bereits in der Vergangenheit durch Auseinandersetzungen mit gegnerischen Anhängern aufgefallen. Die Festnahmen erfolgten nach Hinweisen durch Polizisten, die den angegriffenen Bus eskortiert hatten. International sind gewaltsame Auseinandersetzungen von Fans im Basketball eher selten.

