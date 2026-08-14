Erstmals seit 2010

Die Todesurteile wurden an wegen Mordes verurteilten Männern in den Bundesstaaten Tennessee, Oklahoma und Alabama vollstreckt. In allen Fällen wurde dazu eine Gift-Injektion benutzt.
In diesem Jahr wurden damit bereits 22 Menschen in US-Gefängnissen hingerichtet, zwölf alleine in Florida. Von den 50 Bundesstaaten haben 23 die Todesstrafe abgeschafft, in drei weiteren gilt ein Moratorium. Präsident Trump hat dazu aufgerufen, die Todesstrafe häufiger zu verhängen.
Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.