Taipeh, die Hauptstadt Taiwans. (picture alliance / blickwinkel / D. Maehrmann )

Neun weitere erlitten Verletzungen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Der mutmaßliche Täter stürzte später von einem Gebäude und kam ums Leben. Der Verdächtige, den die Behörden als einen 27-Jährigen identifizierten, zündete laut Medienberichten zunächst eine Rauchgranate in einer U-Bahn-Station in der Nähe des Hauptbahnhofs. Passanten flüchteten in Panik an die Oberfläche. Anschließend ging er in ein beliebtes Einkaufsviertel und stach zu. Er habe den Opfern hauptsächlich in den Hals gestochen, berichtete die Nachrichtenagentur CNA.

Der Verdächtige meldete sich laut der CNA nicht wie vorgeschrieben im November 2024 zum Wehrdienst und wurde seitdem wegen Verstoßes gegen das Wehrpflichtgesetz gesucht.

