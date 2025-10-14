Drei Polizisten sind in Italien bei einer Explosion getötet worden. (Christoph Sator / dpa / Christoph Sator)

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa ereignete sich der Vorfall in der Gemeinde Castel D'Azzano in der Nähe von Verona. Dort wollte die Polizei ein Landhaus räumen, als sich die Explosion ereignete. Das zweistöckige Gebäude stürzte ein und begrub die drei Polizisten unter sich. Drei weitere Einsatzkräfte sowie eine Frau wurden verletzt. Die Frau soll demnach die Explosion ausgelöst haben. Näheres über den Einsatz und die Detonation sind noch nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.