Berichte von Staatsmedien

Nahe der Stadt Dschableh seien drei Anhänger des früheren Assad-Regimes bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften der Übergangsregierung getötet worden, hieß es in den Berichten. Latakia an der Küste Syriens ist das Kernland der
Minderheit der Alawiten. Seit dem Sturz von Machthaber Assad sind Angehörige dieser schiitisch geprägten Gruppe wiederholt zum Ziel von Angriffen geworden. Auch Assad ist Alawit.
Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.