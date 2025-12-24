Berichte von Staatsmedien
Drei Tote bei Kämpfen im Westen Syriens

Bei Kämpfen in der syrischen Provinz Latakia im Westen des Landes sind syrischen Staatsmedien zufolge drei Menschen getötet worden.

    Nahe der Stadt Dschableh seien drei Anhänger des früheren Assad-Regimes bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften der Übergangsregierung getötet worden, hieß es in den Berichten. Latakia an der Küste Syriens ist das Kernland der
    Minderheit der Alawiten. Seit dem Sturz von Machthaber Assad sind Angehörige dieser schiitisch geprägten Gruppe wiederholt zum Ziel von Angriffen geworden. Auch Assad ist Alawit.
