Bisher fast 60 Todesopfer

Infolge des Wirbelsturms kamen in dem Karibikstaat bei Überschwemmungen und Erdrutschen mindestens 30 Menschen ums Leben. Für einige Regionen wurde für drei Monate der Notstand ausgerufen. Der Hurrikan traf auch Jamaika, Kuba und die Bahamas. Auf Jamaika kamen nach vorläufigen Behördenangaben mindestens 28 Menschen ums Leben. Das Kulturministerium will mit Benefizkonzerten Geld für den Wiederaufbau sammeln. Derweil sagten die USA auch Kuba Nothilfen zu. Es geht demnach um drei Millionen Dollar. Washington hat Kuba seit mehr als sechs Jahrzehnten mit einem Wirtschaftsembargo belegt.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.