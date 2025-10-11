Afrika
Dreitägige Stichwahl um Präsidentenamt auf den Seychellen endet

Auf den Seychellen endet heute die dreitägige Stichwahl um das Präsidentenamt.

    Menschen auf den Seychellen stehen vor einem Wahllokal, um ihre Stimme abzugeben.
    Wahlen auf den Seychellen, hier im September 2025 (dpa / Emilie Chetty)
    Amtsinhaber Ramkalawan tritt gegen Oppositionspolitiker Herminie an. In der ersten Runde Ende September lagen sie eng beieinander, verpassten jedoch die absolute Mehrheit. Im Wahlkampf spielten in dem bei Touristen weltweit beliebten ostafrikanischen Inselstaat vor allem Wirtschaftsthemen sowie die Drogenkriminalität eine Rolle. Der Archipel hat eine der weltweit höchsten Raten von Heroinabhängigen. Das Land gilt als Umschlagplatz für Schmuggler.
