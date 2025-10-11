Amtsinhaber Ramkalawan tritt gegen Oppositionspolitiker Herminie an. In der ersten Runde Ende September lagen sie eng beieinander, verpassten jedoch die absolute Mehrheit. Im Wahlkampf spielten in dem bei Touristen weltweit beliebten ostafrikanischen Inselstaat vor allem Wirtschaftsthemen sowie die Drogenkriminalität eine Rolle. Der Archipel hat eine der weltweit höchsten Raten von Heroinabhängigen. Das Land gilt als Umschlagplatz für Schmuggler.
