Dreitägige Stichwahl um Präsidentenamt auf den Seychellen gestartet

Auf den Seychellen hat die dreitägige Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen.

    Menschen auf den Seychellen stehen vor einem Wahllokal, um ihre Stimme abzugeben.
    Wahlen auf den Seychellen, hier im September 2025 (dpa / Emilie Chetty)
    Amtsinhaber Ramkalawan tritt gegen Oppositionspolitiker Herminie an. In der ersten Runde Ende September lagen sie eng beieinander, verpassten jedoch die absolute Mehrheit. Im Wahlkampf spielten in dem bei Touristen weltweit beliebten ostafrikanischen Inselstaat vor allem Wirtschaftsthemen sowie die Drogenkriminalität eine Rolle. Der Archipel mit seinen 115 Inseln hat eine der weltweit höchsten Raten von Heroinabhängigen. Das Land gilt als Umschlagplatz für Schmuggler.
