Schon 2023 wurde ein Kühlturm abgerissen, jetzt ist der dritte an der Reihe. (Frank Rumpenhorst / dpa / Frank Rumpenhorst)

Das 80 Meter hohe Bauwerk wird kontrolliert zum Einsturz gebracht. Dazu schwächten Arbeiter zuvor gezielt die Betonstruktur, indem sie die Außenwände anschlitzten. Angebrachte Stützen werden nun aus der Ferne nach und nach destabilisiert, sodass der Kühlturm in sich zusammenfallen kann. Zum Schutz der Umgebung wurde auf eine Sprengung verzichtet. Der Energiekonzern RWE betonte, die Kühltürme seien nie mit Radioaktivität in Berührung gekommen. Der letzte Kühlturm soll dann im Januar abgerissen werden. Geplant ist, dass das ehemalige Atomkraftwerk Biblis bis 2030 so weit zurückgebaut ist, dass dort wieder Unternehmen angesiedelt werden können.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.