Die Gaza-Verhandlungen dauern an. (picture alliance / dpa / Shabtai Gold)

Die Beratungen zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas über den Plan der US-Regierung laufen indirekt über Vermittler, darunter neben den USA auch Katar und die Türkei. Inzwischen trafen auch der US-Sondergesandte Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Trump, Kushner, in Scharm-el-Scheich ein. Präsident Trump erklärte, er überlege, am Wochenende ebenfalls anzureisen.

Konkrete Ergebnisse gibt es bei den Verhandlungen bislang nicht. Der ägyptische Präsident al-Sisi sprach aber von ermutigenden Signalen. Bundesaußenminister Wadephul sagte dem Deutschlandfunk, er höre, dass die Gespräche konstruktiv verliefen und dass alle Beteiligten den politischen Willen hätten, auch zu Ergebnissen zu kommen.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.