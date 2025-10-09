EU-Klimadienst
Drittwärmster September seit Beginn der Aufzeichnungen

Der vergangene Monat war der drittwärmste September seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1940. Nach Angaben des EU-Klimadienstes Copernicus lag der diesjährige September um 1,47 Grad über dem September-Durchschnitt der vorindustriellen Zeit. Noch etwas deutlicher zeigt sich die Erderwärmung auf ein Jahr betrachtet - in den zwölf Monaten von Oktober 2024 bis September 2025.

    Über Feldern und Wiesen geht die Sonne unter
    Im September war es weltweit erneut zu warm. (Symbolbild) (picture alliance / Norbert Achtelik)
    In diesem Zeitraum lag die Durchschnittstemperatur laut Copernicus 1,51 Grad Celsius höher als in der vorindustriellen Zeit – und damit über der wichtigen Marke aus dem Pariser Klimaabkommen. An diesem Punkt soll die Erderwärmung eigentlich gestoppt werden, um katastrophale Folgen abzuwenden. Als verfehlt gilt das 1,5-Grad-Ziel offiziell allerdings erst nach längerer Überschreitung - mit der jedoch gerechnet wird. Der EU-Klimadienst forderte deshalb erneut, den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen schnell und stark zu senken. Nach Einschätzung der Wissenschaftler erlebt die Erde derzeit wahrscheinlich die wärmste Periode seit 125.000 Jahren.
    Diese Nachricht wurde am 09.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.