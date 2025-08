Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeldt (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Gerade bei Hitzewellen seien ältere Menschen großen Belastungen ausgesetzt, sagte Hasselfeldt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Viele Einrichtungen seien weitgehend baulich noch nicht so ausgestattet, dass sie hohen Temperaturen trotzen könnten. So fehlten beispielsweise Klimaanlagen in den Räumen. Auch bei der energetischen Sanierung hinkten die Einrichtungen hinterher, erklärte Hasselfeldt.

