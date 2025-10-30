Im Havelland wurde ein Drogenlabor ausfindig gemacht (Archivbild). (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

Aus Sicht der Ermittler habe es riesige Dimensionen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Frankfurt/Oder. Ein 50-jähriger Ukrainer und ein 41-jähriger Pole seien vorläufig festgenommen worden. Gegen beide Männer sei ein Haftantrag beim Amtsgericht Nauen gestellt worden. Ihnen werde gemeinschaftliches bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen, hieß es. Der Mindeststrafrahmen für dieses Delikt liegt laut Staatsanwaltschaft bei fünf Jahren Freiheitsstrafe.

Bei einem mehrstündigen Großeinsatz hatten Polizei und Zollfahndungsamt das Labor in einer angemieteten Lagerhalle in einem Industriegebiet durchsucht. Dabei stießen sie auf rund 100 Kilogramm fertig hergestellter Drogen und stellten mehr als 200.000 Euro in bar sicher.

