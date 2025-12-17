Sicherheit

Der Betrieb an deutschen Flughäfen - hier Frankfurt am Main - ist in letzter Zeit immer wieder von Drohnensichtungen gestört worden. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Es ist bei der Bundespolizei angesiedelt. Alle Sicherheitsbehörden sollen dort zusammenarbeiten. Zur Eröffnung erwartet wird auch Bundesinnenminister Dobrindt. - Die Innenminister von Bund und Ländern hatten die Einrichung des Abwehrzentrums Anfang des Monats beschlossen.

Drohnensichtungen haben in Deutschland seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zugenommen, etwa an Flughäfen, Bundeswehr-Standorten und bei Energieversorgern. Es geht darum, Sabotage und Spionage zu verhindern und den Luftverkehr zu sichern.

