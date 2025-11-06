Das teilte die Luftfahrtbehörde mit. Nach Angaben des Flughafenbetreibers wurde zudem der Luftraum über dem Flughafen gesperrt. Medienberichten zufolge sind von der Sperrung auch Verbindungen von und nach Deutschland betroffen. Diese würden umgeleitet, hieß es.
Drohnensichtungen hatten in den vergangenen Wochen an mehreren Flughäfen in Europa für Störungen gesorgt, etwa in Kopenhagen, Brüssel und Hannover. Sicherheitsexperten vermuten Russland dahinter.
Diese Nachricht wurde am 06.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.