Flugverkehr
Drohnensichtung legt Mallorcas Flughafen zeitweise lahm

Die Sichtung einer Drohne hat den Flughafen von Palma de Mallorca zeitweise lahmgelegt.

    Menschen gehen am Flughafen von Palma de Mallorca.
    Drohensichtungen am Flughafen Palma de Mallorca (Archivbild) (picture alliance / dpa / Clara Margais)
    Von den spanischen Behörden hieß es, dass der Flugbetrieb aus Sicherheitsgründen ausgesetzt wurde. Mehrere Flüge wurden umgeleitet. Nach knapp einer Stunde konnten wieder Maschinen starten und landen. In den vergangenen Wochen hatten Drohnensichtungen an mehreren großen europäischen Flughäfen zu erheblichen Störungen im Flugverkehr geführt.
    Dahinter wurde Russland vermutet. In Deutschland ist daraufhin eine Debatte darüber entstanden, wie Drohnen abgeschossen oder eingefangen werden können.
    Diese Nachricht wurde am 19.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.