Von den spanischen Behörden hieß es, dass der Flugbetrieb aus Sicherheitsgründen ausgesetzt wurde. Mehrere Flüge wurden umgeleitet. Nach knapp einer Stunde konnten wieder Maschinen starten und landen. In den vergangenen Wochen hatten Drohnensichtungen an mehreren großen europäischen Flughäfen zu erheblichen Störungen im Flugverkehr geführt.
Dahinter wurde Russland vermutet. In Deutschland ist daraufhin eine Debatte darüber entstanden, wie Drohnen abgeschossen oder eingefangen werden können.
Diese Nachricht wurde am 19.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.