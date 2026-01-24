Demonstrationen in Düsseldorf zur Lage im Iran (picture alliance / dpa / Roberto Pfeil)

An der Kundgebung unter dem Motto "Freiheit im Iran" beteiligten sich nach Angaben der Polizei bis zum frühen Nachmittag knapp 18.000 Menschen. Sie forderten auf Transparenten unter anderem eine Rückkehr von Reza Pahlavi, dem in den USA lebenden Sohn des letzten Schahs. Die Polizei war mit hunderten Beamten im Einsatz. Eine weitere Kundgebung sollte am frühen Abend stattfinden.

Im Iran hatte es in den vergangenen Wochen zahlreiche Proteste gegen die Führung des Landes gegeben. Bei der gewaltsamen Niederschlagung durch das Regime wurden tausende Menschen getötet.

