Wetter
Durchziehende Wolkenfelder und teils milde Temperaturen

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines umfangreichen Tiefs mit Kern westlich von Irland wird zunehmend milde Meeresluft herangeführt.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Durchziehende Wolkenfelder, im äußersten Nordosten und Osten länger sonnig. Höchstwerte 9 bis 16, im Südwesten bis 19 Grad. Morgen überwiegend stark bewölkt und Richtung Osten vorankommender leichter Regen, im Westen am Nachmittag Schauer. Temperaturen 11 bis 19 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag unbeständig mit Schauern. Östlich der Elbe und südlich der Donau längere trockene Abschnitte. 13 bis 19 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 19.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.