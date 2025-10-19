Die Vorhersage:
Durchziehende Wolkenfelder, im äußersten Nordosten und Osten länger sonnig. Höchstwerte 9 bis 16, im Südwesten bis 19 Grad. Morgen überwiegend stark bewölkt und Richtung Osten vorankommender leichter Regen, im Westen am Nachmittag Schauer. Temperaturen 11 bis 19 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag unbeständig mit Schauern. Östlich der Elbe und südlich der Donau längere trockene Abschnitte. 13 bis 19 Grad.
