In mehreren Ortschaften nahe der Stadt Nablus seien Menschen bei Erntearbeiten von Siedlern geschlagen worden, hieß es in Medienberichten. Zwei Personen erlitten demnach auch Schussverletzungen. Israels Armee erklärte, die Berichte würden geprüft.
Die Lage in dem von Israel besetzen Westjordanland hatte sich nach Beginn des Gaza-Kriegs verschärft. Bei Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und Anschlägen sollen hunderte Palästinenser getötet worden sein.
