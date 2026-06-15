Repräsentieren die E4-Staaten: Frankreichs Präsident Macron, Bundeskanzler Merz, der britischen Premierminister Starmer und die italienische Ministerpräsidentin Meloni (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jeanne Accorsini)

Teheran dürfe niemals in den Besitz einer Atomwaffe gelangen, teilen die Staats- und Regierungschefs der sogenannten E4-Staaten in einer gemeinsamen Erklärung mit. Man sei bereit, entsprechende Sanktionen aufzuheben, wenn die iranische Regierung klare und überprüfbare Schritte bei ihrem Nuklearprogramm unternehme. Dazu sei man auch bereit, mit den USA, dem Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde zusammenzuarbeiten.

Merz sieht "Weg zu Stabilisierung der Region und Erholung der Weltwirtschaft"

In einer separaten Mitteilung betonte Bundeskanzler Merz, es dürfe auch keine weiteren Angriffe gegen Israel und andere Nachbarn in der Region geben. Er fügte hinzu, das Abkommen könne den Weg zu einer Erholung der Weltwirtschaft und einer Stabilisierung der Region anbahnen. Der Bundeskanzler forderte zugleich, "das Vereinbarte zielstrebig umzusetzen". Die für den weltweiten Handel mit Öl und Flüssiggas wichtige Straße von Hormus müsse "dauerhaft und uneingeschränkt für die freie Schifffahrt geöffnet werden", betonte der CDU-Vorsitzende. Zudem müssten weitere Verhandlungen "in den nächsten Wochen sicherstellen, dass Iran sein militärisches Nuklearprogramm nachprüfbar beendet".

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.