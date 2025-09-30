US-Computerspielekonzern

Eine entsprechende Vereinbarung sei getroffen worden, teilte das Unternehmen mit. Käufer sind der saudische Staatsfonds PIF, die Investmentfirma Affinity Partners des Schwiegersohns von US-Präsident Trump, Jared Kushner, und die Beteiligungsgesellschaft Silver Lake Partners. Sie bieten Aktionären von EA 210 Dollar pro Aktie. Anschließend soll EA von der Börse genommen werden. Beobachter sprechen von einem der größten Geschäfte der Gaming-Geschichte und der teuersten Übernahme, die jemals mit privatem Beteiligungskapital finanziert wurde.
EA ist vor allem für Sportspiele wie FIFA, Kampfspiele aus der Ich-Perspektive wie Battlefield oder das Autorennen Need for Speed bekannt. Der saudische PIF ist schon seit Längerem auf dem Computerspielemarkt aktiv und bereits an zahlreichen börsennotierten Unternehmen der Branche beteiligt.
Diese Nachricht wurde am 30.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.