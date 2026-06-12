Ein medizinischer Mitarbeiter in Goma zieht einen Schutzanzug an. (Archivbild) (XinHua / dpa)

Die Zahl der bestätigten Fälle sei inzwischen auf 676 gestiegen, teilte das Gesundheitsministerium gestern Abend mit. Darunter seien 136 Todesfälle.

Betroffen sind jetzt drei weitere sogenannte Gesundheitszonen in den Provinzen ⁠Nord-Kivu ⁠und Ituri. ⁠Eine Gesundheitszone umfasst im kongolesischen System ein ⁠Netzwerk von Kliniken und ein Überweisungskrankenhaus ⁠für etwa 100.000 bis ‌150.000 Menschen. Landesweit gibt es mehr als 500 solcher Zonen.

Das zentralafrikanische Land hat bereits mehrere verheerende Ebola-Ausbrüche erlebt, darunter die zweitschwerste ‌Epidemie weltweit ‌von 2018 bis 2020 mit mehr als ​2.200 Toten.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.