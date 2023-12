Westafrika

Das Signet der ECOWAS (picture alliance / photothek / Michael Gottschalk)

Das haben die Mitgliedsländer auf ihrem Gipfeltreffen in der nigerianischen Hauptstadt Abuja beschlossen. Sie forderten außerdem die Machthaber auf, zur Demokratie zurückzukehren. Zu diesem Zweck werde eine Delegation der Ecowas mit der Militärjunta in Niger verhandeln, hieß es nach dem Gipfeltreffen. Die westafrikanische Staatengemeinschaft verlangte zudem die Freilassung des gestürzten nigrischen Präsidenten Bazoum. Dieser befindet sich seit dem Militärputsch in Niger Mitte des Jahres in Haft.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.