Der Präsident von Benin, Patrice Talon, am Rande der Klimakonferenz in Brasilien. (AFP / RAFAELA ARAUJO)

Soldaten unter anderem aus dem Nachbarland Nigeria sollten die Regierung unterstützen und die verfassungsmäßige Ordnung des Landes schützen, teilte die Staatengemeinschaft mit. Nigerianische Bodentruppen seien bereits in Benin, hieß es. Benins Staatspräsident Talon sagte am Abend im Fernsehen, die Lage sei inzwischen vollständig unter Kontrolle. Am frühen Morgen hatten Armeeangehörige den staatlichen Fernsehsender zeitweise besetzt und die Auflösung der Regierung angekündigt.

