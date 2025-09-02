"Kennedy gefährdet die Gesundheit"

Gegner des Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr. versammeln sich vor den National Institutes of Health (NIH), um gegen die Personal- und Mittelkürzungen zu protestieren. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sue Dorfman)

Der Minister gefährde die Gesundheit aller Amerikaner, heißt es in einem Gastbeitrag von neun ehemaligen CDC-Chefs in der "New York Times". Sie hatten die Gesundheitsbehörde seit 1977 unter mehreren Präsidenten, vom Demokraten Carter bis zum Republikaner Trump, geleitet.

Kennedy habe tausende von Mitarbeitern des Gesundheitssektors entlassen sowie Programme zur Prävention von Krebs, Herzinfarkten und anderen Krankheiten geschwächt, kritisierten die Experten. Zudem seien die Gelder für die Entwicklung neuer Impfstoffe zusammengestrichen worden. Das sei inakzeptabel und müsse jeden Amerikaner alarmieren.

Zuletzt hatte die Entlassung der CDC-Leiterin Monarez für Empörung gesorgt. Sie hatte sich nach weniger als einem Monat im Amt mit Kennedy überworfen, weil sie keine weiteren Beschränkungen bei einigen Impfstoffen zulassen wollte.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.