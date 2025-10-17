Erdgas aus Russland

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (Archivbild) (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

Auch die Gründung der Klimaschutzstiftung Mecklenburg-Vorpommern, unter deren Ägide die Pipeline nach Sanktionsdrohungen aus den USA 2021 fertig gebaut wurde, sei eine vernünftige Entscheidung gewesen, sagte Schröder. Deutschland habe sich unter seiner rot-grünen Bundesregierung von der Kernenergie abwenden wollen und für die Sicherstellung des Energiebedarfs auf Kohle und Erdgas gesetzt. Letzteres habe Russland via Pipeline günstig liefern können, erklärte Schröder. Der 81-Jährige wurde aus Rücksicht auf seine Gesundheit von seinem Büro in Hannover per Video in den Ausschuss zugeschaltet.

Nord Stream 2 ist aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine nicht in Betrieb gegangen. Später wurde die Leitung durch Sabotage schwer beschädigt.

