Der Krankenpfleger wurde in Aachen zu lebenslanger Haft verurteilt. (Oliver Berg/dpa)

Nach Überzeugung des Gerichts hat er Patienten auf einer Palliativstation tödliche Injektionen verabreicht. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine Freilassung nach 15 Jahren in der Regel ausgeschlossen.

Der Angeklagte beging die Taten zwischen Dezember 2023 und Mai 2024 in einer Klinik in Würselen bei Aachen. Das Motiv war laut der Anklage, dass er die Patienten ruhigstellen wollte, um während seiner Nachtschichten möglichst wenig Arbeit zu haben.

Die Ermittler prüfen noch eine Reihe weiterer Verdachtsfälle aus seinen früheren Berufsjahren.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.