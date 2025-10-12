Ian Watkins während eines Auftritts der "Lost Prophets" im englischen Chelmsford im Jahr 2011. (AP / dpa / Joel Ryan)

Wie die Polizei mitteilte, wurde Watkins im englischen Wakefield mit einem Messer attackiert und erlag seinen Verletzungen. Zwei Mithäftlinge werden als Täter verdächtigt. Über die Hintergründe der Attacke ist noch nichts bekannt. Watkins war bereits vor zwei Jahren von Mitgefangenen schwer misshandelt worden.

Der 48-Jährige saß in Wakefield eine 29-jährige Haftstrafe wegen des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen und des Besitzes von Kinderpornographie ab, zu der er im Jahr 2013 verurteilt worden war. Die "Lost Prophets" hatten sich nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe aufgelöst. Sie waren Anfang der 2000er Jahre international erfolgreich und belegten mit ihrem Album "Liberation Transmission" im Jahr 2006 den ersten Platz der britischen Album-Charts.

