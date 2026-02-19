Epstein-Affäre

Der britische Ex-Prinz Andrew wurde verhaftet. (IMAGO / i Images / Pool)

Die Polizei teilte lediglich mit, es gebe Durchsuchungen an Adressen in Berkshire und Norfolk. Ein Mann sei wegen des Verdachts des Fehlverhaltens in einem öffentlichen Amt festgenommen worden. Nach Berichten mehrerer britischer Medien - darunter auch der BBC - handelt es sich um Andrew Mountbatten-Windsor.

Wegen seiner Verwicklung in den Epstein-Skandal hatte Andrew bereits alle Ehren, militärischen Ränge und Titel verloren. Auch aus seinem Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor musste der ehemalige Prinz ausziehen. Das Epstein-Opfer Virginia Giuffre hatte Andrew vorgeworfen, sie mehrmals missbraucht zu haben, auch als sie noch minderjährig war. Diese Vorwürfe stritt Andrew stets ab.

In den jüngst veröffentlichten Epstein-Akten hatten britische Medien E-Mails entdeckt, die nahelegen, dass Andrew Berichte offizieller Besuche in Hongkong, Vietnam und Singapur an den Sexualstraftäter weiterleitete. König Charles hatte angekündigt, die Polizei bei etwaigen Ermittlungen gegen seinen jüngeren Bruder zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.