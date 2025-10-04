Gaza-Krieg
Ehemaliger SPD-Außenpolitiker Roth hält Druck auf Hamas für wirkungsvoll

Der ehemalige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Budenstag, Roth,

    Michael Roth (SPD) sitzt in einem Fernsehstudio und spricht.
    Michael Roth war bis von 2021 bis 2025 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, bei der Bundestagswahl 2025 aber nicht mehr angetreten (picture alliance / teutopress / -)
    sieht die militant-islamistische Hamas unter Zugzwang.
    Roth sagte im Deutschlandfunk, der Druck auf die Terrororganisation sei so stark gestiegen, dass sie sich erstmals in Richtung eines Waffenstillstands und einer Friedenslösung bewegen müsse. Ob die Hamas auch ihre Waffen niederlege, hänge davon ab, ob der Druck noch einmal erhöht werde. Der frühere SPD-Abgeordnete betonte, die USA und die moderaten arabischen Staaten seien dabei die einzigen Mächte, die Einfluss nehmen könnten.
    Die Hamas will nach eigenen Angaben über den von US-Präsident Trump vorgelegten Friedensplan noch Verhandlungen führen.
