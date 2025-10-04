Gaza-Krieg

sieht die militant-islamistische Hamas unter Zugzwang.
Roth sagte im Deutschlandfunk, der Druck auf die Terrororganisation sei so stark gestiegen, dass sie sich erstmals in Richtung eines Waffenstillstands und einer Friedenslösung bewegen müsse. Ob die Hamas auch ihre Waffen niederlege, hänge davon ab, ob der Druck noch einmal erhöht werde. Der frühere SPD-Abgeordnete betonte, die USA und die moderaten arabischen Staaten seien dabei die einzigen Mächte, die Einfluss nehmen könnten.
Die Hamas will nach eigenen Angaben über den von US-Präsident Trump vorgelegten Friedensplan noch Verhandlungen führen.
