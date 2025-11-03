Russlands Ukrainekrieg

Nach Angaben der ukrainischen Armee setzte Russland in der Nacht mehr als 130 Drohnen und zahlreiche Raketen ein. Die meisten seien abgefangen worden. Einschläge habe es in elf Orten gegeben, hieß es. Details nannten die Luftstreitkräfte nicht.
Die Ukraine griff ihrerseits erneut die russische Industriestadt Saratow an der Wolga mit Drohnen an. Dabei soll eine Ölraffinerie erneut getroffen worden sein. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Attacken in Saratow.
Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.