Russlands Ukrainekrieg
Ein Toter bei russischem Angriff auf Sumy

Bei russischen Drohnenangriffen ist in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine mindestens ein Mensch getötet worden.

    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor.
    Nach Angaben der ukrainischen Armee setzte Russland in der Nacht mehr als 130 Drohnen und zahlreiche Raketen ein. Die meisten seien abgefangen worden. Einschläge habe es in elf Orten gegeben, hieß es. Details nannten die Luftstreitkräfte nicht.
    Die Ukraine griff ihrerseits erneut die russische Industriestadt Saratow an der Wolga mit Drohnen an. Dabei soll eine Ölraffinerie erneut getroffen worden sein. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Attacken in Saratow.
