Mindestens zwölf Menschen erlitten nach ersten Angaben leichte Verletzungen. Mehrere Gebäude in der am stärksten betroffenen Präfektur Ishikawa stürzten ein. Die nationale Wetterbehörde gab die Stärke vorläufig mit 6,5 an.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.